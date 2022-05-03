Орлов нахваливает новичков «Зенита»

За три тура до конца российского чемпионата питерский «Зенит» уже гарантировал себе победу, это стало возможным после того, как команда обыграла московский «Локомотив». Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением об этом.

По его словам, немалый вклад в успех внесли новички клуба. присоединившиеся к нему зимой. В частности, нападающий Иван Сергеев и защитник Арсен Адамов.

- Арсен — хороший защитник, с характером, но допустил пару ошибок, поэтому был в запасе. Что касается Ивана Сергеева, то он был бомбардиром в ФНЛ. Такой прогресс, сколько мы еще не заметили таких талантливых звездочек! - заявил Орлов в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».