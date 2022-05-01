Гилерме провёл 300 матчей за «Локомотив» в РПЛ

Опытный 36-летний бразильский голкипер с российским паспортом Гилерме провёл свой 300-й матч в составе московского «Локомотива».

Вратарь сыграл 300 матчей в составе московской команды в рамках национального чемпионата. По этому показателю Гилерме скоро может догнать легенду «железнодорожников» Дмитрия Лоськова, который является рекордсменом по этому показателю. Экс-игрок провёл в составе «Локомотива» 317 поединков.

Напомним, что в этом сезоне Гилерме провёл в российском чемпионате 16 встреч, в трёх из которых сумел оставить свои ворота в неприкосновенности.