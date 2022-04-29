Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «сине-бело-голубыми» и «Локомотивом».

«Локомотив» сейчас вряд ли может давать бой всем соперникам. «Зенит» сейчас сильнее. Но в футболе всё может быть. Единственное, «Зенит» может проиграть игру только сам. На сегодняшний день они выглядят сильнее всех. С «Локомотивом» игра будет скорее всего обоюдоострая, но думаю, что питерцы выиграют. Да, «Локомотив» - неплохая команда, да, они могут противостоять, но «Зенит» сейчас решает более серьёзные задачи, и эти задачи они скорее всего решат.

«Зенит» всегда играет на победу и играет в открытый футбол. «Локомотив» будет играть от обороны и пытаться спрятать свои козыри для контратак. С «Зенитом» играть в открытый футбол на сегодняшний день нельзя, это заведомое поражение. Можно сказать, что игра с «Зенитом» в открытый футбол - это самоубийство в футбольном плане. По составу команды неконкурентоспособны для «Зенита». Но возможно игра будет напряжённой. Если «Зенит» забьёт первым быстро, то скорее всего на контратаке питерцы поймают «железнодорожников» ещё. В эмоциональном плане «Зенит» тоже выглядит лучше. Многие думали, что после поражения от «Алании» питерцы упадут духом, но этого не случилось», - сказал Деменко.