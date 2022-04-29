Как стало известно «Евро-Футбол.Ру», руководство «Зенита» планирует предложить контракт нападающему Артёму Дзюбе по схеме 1+1 с уменьшением заработной платы. Действующее соглашение истекает летом 2022 года и предполагает автоматическое продление ещё на год. Так как 70% игрового времени уже не наберётся, питерцы предложат 33-летнему футболисту новое соглашение.

Дзюба провёл в этом сезоне 35 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Артём выступает за «Зенит» с лета 2015 года.