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«Зенит» предложит Дзюбе новые условия по контракту эксклюзив

29 Апреля 2022 • 14:20 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.25 5.90 11.00
30.04 19:30

Как стало известно «Евро-Футбол.Ру», руководство «Зенита» планирует предложить контракт нападающему Артёму Дзюбе по схеме 1+1 с уменьшением заработной платы. Действующее соглашение истекает летом 2022 года и предполагает автоматическое продление ещё на год. Так как 70% игрового времени уже не наберётся, питерцы предложат 33-летнему футболисту новое соглашение.

Дзюба провёл в этом сезоне 35 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Артём выступает за «Зенит» с лета 2015 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
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