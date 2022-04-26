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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Антон Миранчук восстановился от травмы и может помочь «Локомотиву» в матче с «Зенитом»

26 Апреля 2022 • 18:34 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.28 5.70 10.50
30.04 19:30

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука сообщил, что футболист восстановился от травмы и тренируется в общей группе.

В интервью ТАСС, Шпинёв заявил, что Миранчук чувствует себя хорошо, он в порядке и готовится к матчу против «Зенита» в общей группе. Однако, на вопрос, сможет ли он принять участие в матче против лидера чемпионата он не ответил, заявив, что это решение будет принимать тренерский штаб.  

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук последний раз появлялся на поле в августе прошлого года в матче против «Зенита» (1:1). В нынешнем сезоне игрок принял участие в пяти матчах и отдал одну голевую передачу. 

Матч 27-го тура РПЛ «Зенит» - «Локомотив» пройдет 30 апреля на «Газпром Арене». Начало – в 19:30 мск.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антон Миранчук РПЛ Вадим Шпинев
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