Антон Миранчук восстановился от травмы и может помочь «Локомотиву» в матче с «Зенитом»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука сообщил, что футболист восстановился от травмы и тренируется в общей группе.

В интервью ТАСС, Шпинёв заявил, что Миранчук чувствует себя хорошо, он в порядке и готовится к матчу против «Зенита» в общей группе. Однако, на вопрос, сможет ли он принять участие в матче против лидера чемпионата он не ответил, заявив, что это решение будет принимать тренерский штаб.

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук последний раз появлялся на поле в августе прошлого года в матче против «Зенита» (1:1). В нынешнем сезоне игрок принял участие в пяти матчах и отдал одну голевую передачу.

Матч 27-го тура РПЛ «Зенит» - «Локомотив» пройдет 30 апреля на «Газпром Арене». Начало – в 19:30 мск.