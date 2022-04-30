Тарханов: «Зенит» по делу стал чемпионом

Бывший тренер российских клубов Александр Тарханов отреагировал на чемпионство «Зенита» нынешнем сезоне.

В интервью Vprognoze.ru Тарханов заявил, что «Зенит» по делу стал чемпионом России в текущем сезоне. Он считает, что в команде все создано для чемпионства и в РПЛ пока нет конкурента команды из Санкт-Петербурга.

Напомним, команда Сергея Семака благодаря победе над «Локомотивом» (3:1) в 27-м туре РПЛ досрочно оформил чемпионство. Отметим, что «Зенит» стал чемпионом России в четвертый раз подряд. В последний раз «Локомотив» в сезоне-2017/18.

В следующем туре «Зенит» сыграет против «Химок», «Локомотив» проведет гостевой матч против «Краснодара».