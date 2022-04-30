«Зенит» из Санкт-Петербурга стал чемпионом России в сезоне-2021/22.

В 27-м туре команда Сергея Семака победила «Локомотив» и за три тура до окончания сезона гарантировала себе победу в Российской премьер-лиге. «Зенит» набрал 61 очко и оторвался от ближайшего преследователя «Динамо» на 9 очков. Московский клуб потерял математические шансы на чемпионство.

В связи с победой в чемпионате, пресс-служба «Зенита» представила баннер с главными событиями текущего сезона. Особое внимание привлекает напоминание о победе над «Спартаком» в правом верхнем углу.

«Зенит» стал чемпионом России в четвертый раз подряд.