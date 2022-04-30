Колосков похвалил «Зенит» за чемпионский титул

27-й тур чемпионата Российской Премьер-лиги стал решающим с точки зрения определения чемпиона - в то время как московское «Динамо» проиграло в домашнем матче «Уралу», питерский «Зенит» в своем матче переиграл московский «Локомотив» и в четвертый раз кряду стал чемпионом России. Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высоко ценит успехи питерцев. По его словам, успехи «Зенита» будут продолжаться и в будущем.

- Уверенная победа «Зенита». Команда обладает сильнейшим составом, играет почти без спадов. Если все останется как есть, то «Зенит» будет чемпионом на долгие годы, - заявил Колосков в эфире телеканала Матч ТВ.