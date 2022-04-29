Тесленко рассказал об ожиданиях в матче против «Сочи»

Центральный защитник «Рубина» Егор Тесленко поделился мнением об игре с «Сочи».

«Сочи» — хорошая команда, которая даёт играть и сама играет. Будет интересный матч. С каждым матчем мы прибавляем и тактически, и в слаженности игры. Здесь хороший коллектив, я быстро влился», — приводит слова Тесленко официальный сайт клуба.

21-летний защитник перешел в «Рубин» в феврале 2022 года. Он принял участие в шести матчах Российской премьер-лиги.

«Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после 26-го тура, имея в своем активе 29 очков. Игра против «Сочи» пройдет 1 мая, начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.