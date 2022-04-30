Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов: «Все готовы показывать сегодня свою лучшую игру»

30 Апреля 2022 • 13:55 Комментировать
Рубин
0:5
Сочи
3.10 3.40 2.30
2-й тайм

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».

- Это для нас праздник, у нас хорошее настроение, поэтому мы хорошо подготовились, была отличная погода, поэтому все готовы показывать сегодня свою лучшую игру.

- Вопрос по тактике. Сегодня помимо Родригао отсутствует Юсупов, мы также в хаявке не увидели Юрганова. Что с ними? Будете ли менять структуру игры, будет ли «Сочи» через фланги больше играть?

- Юсупов пропускает ввиду четырех желтых карточек, у Юрганова небольшое мышечное недомогание. Мы были и без  Юрганова в предыдущих матчах. Игра покажет, будем искать те зоны, которые позволят обыграть соперника, поэтому все покажет игра.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Владимир Федотов Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 92 минута Рубин 0:5 Сочи 3.95 3.35 2.05
Идет 90 минута Динамо Москва 2:3 Урал 1.45 4.60 7.40
30.04  16:30 Краснодар ... Ростов 2.95 3.35 2.50
30.04  19:30 Зенит ... Локомотив Москва 1.41 5.20 7.40
01.05  14:00 Спартак Москва ... Крылья Советов 1.95 3.45 4.30
01.05  16:30 Химки ... Уфа 2.65 3.25 2.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Апреля
15:53 · Россия. ФНЛ
Нападающий «Оренбурга» получил травму, когда оформлял хет-трик
15:42 · Россия. Премьер-лига
«Урал» в третий раз ударил по чемпионским амбициям «Динамо» - видео видео
15:23 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» пропустил больше всех в 2022 году
15:01 · Россия. Премьер-лига
Отец Агаларова: «Гамид хочет покинуть «Уфу»
14:46 · Россия. Премьер-лига
«Урал» уже ведёт в матче с «Динамо» - видео видео
14:35 · Россия. Премьер-лига
Бакаев: «Не могу смотреть на турнирную таблицу!»
14:27 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» быстро забило «Уралу» - видео видео
14:23 · Россия. Премьер-лига
Бакаев: «Понимаю, что судьи — тоже живые люди и могут ошибаться» 1
14:08 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» продлит контракт с Кержаковым
13:58 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «У нас слишком уж безвыходная ситуация» 1
13:55 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Все готовы показывать сегодня свою лучшую игру»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Адвокат судьи Матюнина: Полиграф можно обмануть
13:45 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Не знаю, какие слова Карпин нашёл для команды» эксклюзив
13:45 · Россия. Премьер-лига
Сенников: Вряд ли все легионеры уедут из России
13:41 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Многое зависит от того, насколько «Динамо» будет держать мяч»
Все новости
Рекомендуем