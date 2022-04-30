Федотов: «Все готовы показывать сегодня свою лучшую игру»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».

- Это для нас праздник, у нас хорошее настроение, поэтому мы хорошо подготовились, была отличная погода, поэтому все готовы показывать сегодня свою лучшую игру.

- Вопрос по тактике. Сегодня помимо Родригао отсутствует Юсупов, мы также в хаявке не увидели Юрганова. Что с ними? Будете ли менять структуру игры, будет ли «Сочи» через фланги больше играть?

- Юсупов пропускает ввиду четырех желтых карточек, у Юрганова небольшое мышечное недомогание. Мы были и без Юрганова в предыдущих матчах. Игра покажет, будем искать те зоны, которые позволят обыграть соперника, поэтому все покажет игра.