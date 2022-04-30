Мостовой считает, что Слуцкий должен подать в отставку после разгромного поражения от «Сочи»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал разгромное поражение «Рубина» от «Сочи» (0:6) в матче 27-го тура РПЛ.

«Катастрофа. Даже выражение подобрать трудно. Просто беспредел. Как вообще Слуцкого допускают? Здесь разговор простой, он должен сам сказать: «Я ухожу». Другое дело, что он этого никогда не скажет», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Эксперт отметил, что такую игру от «Рубина» мы видим на протяжении всего нынешнего сезона.

После этого поражения казанцы рискуют оказаться в зоне стыковых матчей, если «Нижний Новгород» и «Химки» обыграют своих соперников.

«Сочи» же сумел временно обойти в турнирной таблице ЦСКА и выйти на третье место.