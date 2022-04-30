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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой считает, что Слуцкий должен подать в отставку после разгромного поражения от «Сочи»

30 Апреля 2022 • 16:33 Комментировать
Рубин
0:6
Сочи
окончен

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал разгромное поражение «Рубина» от «Сочи» (0:6) в матче 27-го тура РПЛ.

«Катастрофа. Даже выражение подобрать трудно. Просто беспредел. Как вообще Слуцкого допускают? Здесь разговор простой, он должен сам сказать: «Я ухожу». Другое дело, что он этого никогда не скажет», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Эксперт отметил, что такую игру от «Рубина» мы видим на протяжении всего нынешнего сезона.

После этого поражения казанцы рискуют оказаться в зоне стыковых матчей, если «Нижний Новгород» и «Химки» обыграют своих соперников.

«Сочи» же сумел временно обойти в турнирной таблице ЦСКА и выйти на третье место.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Александр Мостовой Сочи
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окончен Рубин 0:6 Сочи 3.95 3.35 2.05
окончен Динамо Москва 2:3 Урал 1.45 4.60 7.40
Идет 61 минута Краснодар 2:1 Ростов 2.95 3.35 2.50
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