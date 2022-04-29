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Юсупов: «Уход из «Динамо» — самый трогательный момент в моей жизни, никогда так не плакал»

29 Апреля 2022 • 10:44 Комментировать
Рубин
...
Сочи
3.25 3.45 2.20
30.04 14:00

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал, как уходил из «Динамо» в 2015 году.

«Включив музыку в наушниках, я бродил в полном одиночестве по базе и рыдал. Никогда так не плакал. Это самый трогательный момент в моей жизни. Я ведь воспринимал «Динамо» как родной дом. Мне там всё нравилось», — приводит слова Юсупова «Спорт-Экспресс».

Футболист рассказал, что продолжил следить за «бело-голубыми» после своего ухода. И даже смотрел в записи игры, не пропустив за четыре года ни одного матча «Динамо».

Напомним, Юсупов защищал цвета московской команды в период с 2009 по 2015 год. В 2019 году он снова вернулся в «Динамо», но покинул клуб уже через год.   

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Евро-Футбол.Ру,
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