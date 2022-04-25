Покинувший «Заглембе» Башкиров присоединился к казанскому «Рубину»

Недавно мы уже сообщали о том, что польский клуб «Заглембе» из неких соображений решил расторгнуть контракт с 30-летним российским полузащитником Евгением Башкировым.

Судя по всему, расставание с немедленным эффектом стало неожиданностью для игрока, потому что он не успел подготовить альтернативные варианты. В результате Башкиров обратился в свой бывший клуб - в казанский «Рубин», с просьбой о возможности потренироваться с клубом для поддержания спортивной формы.

Просьба была удовлетворена, сообщает «Спорт-экспресс». О подписании полноценного контракта стороны пока не говорили.