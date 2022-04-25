Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Покинувший «Заглембе» Башкиров присоединился к казанскому «Рубину»

25 Апреля 2022 • 23:28 Комментировать
Рубин
...
Сочи
3.85 3.65 1.92
30.04 14:00

Недавно мы уже сообщали о том, что польский клуб «Заглембе» из неких соображений решил расторгнуть контракт с 30-летним российским полузащитником Евгением Башкировым.

Судя по всему, расставание с немедленным эффектом стало неожиданностью для игрока, потому что он не успел подготовить альтернативные варианты. В результате Башкиров обратился в свой бывший клуб - в казанский «Рубин», с просьбой о возможности потренироваться с клубом для поддержания спортивной формы.

Просьба была удовлетворена, сообщает «Спорт-экспресс». О подписании полноценного контракта стороны пока не говорили.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Евгений Башкиров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Краснодар 1:3 Зенит 12.00 6.20 1.28
Все матчи
Новости
25 Апреля
23:35 · Россия. Премьер-лига
«Спорт-Экспресс» отказался признавать фейковость новости о «безобразии от судей»
23:28 · Россия. Премьер-лига
Покинувший «Заглембе» Башкиров присоединился к казанскому «Рубину»
23:09 · Россия. Премьер-лига
Властимил Петржела: «Зенит» будет ещё долго чемпионом
23:02 · Россия. Премьер-лига
Сторожук: «Реализация и исполнение не на уровне»
22:52 · Россия. Премьер-лига
Круговой: «Мы ещё не чемпионы»
22:50 · Россия. Премьер-лига
Круговой: Я уже привык к тому, что партнёры запарывают мои голевые передачи
22:11 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой рассказал, кому нужен Дзюба, если с ним не продлит контракт «Зенит»
22:04 · Россия. Премьер-лига
Аналитики назвали вероятность того, что «Зенит» не станет чемпионом России
21:37 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА выиграл «чемпионат» Москвы среди клубов РПЛ 1
21:33 · Россия. Премьер-лига
Как «Зенит» переиграл «Краснодар» - видео видео
21:20 · Россия. Премьер-лига
Джикия назвал цель «Спартака» на конец текущего сезона 1
21:19 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Ничего не решено абсолютно, четыре тура, шесть очков отрыв» 2
21:10 · Россия. Премьер-лига
Чистяков: «Слава богу, что мы выстояли и забили ещё один гол»
21:07 · Россия. Премьер-лига
Семак может повторить успех «Зенита» сезона 2018/19
21:06 · Россия. Премьер-лига
«Зениту» нужно набрать 6 очков в четырех оставшихся турах для победы в РПЛ
Все новости
Рекомендуем