Полузащитник «Сочи» Ангбан: «В «Челси» Дрогба был для меня, как старший брат»

Воспитанник «Челси», а ныне полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан рассказал о взаимоотношениях с легендарным нападающем «синих» Дидье Дрогба.

«Когда я только приехал в клуб, он постоянно давал мне советы. Мне было очень приятно, что такой человек, как Дидье Дрогба, стал для меня кем-то вроде старшего брата. Он просил меня больше тренироваться и меньше тусоваться в Лондоне», — приводит слова Ангбана Metaratings.

Дрогба завершил профессиональную игровую карьеру в 2018 году. За «Челси» в общей сложности форвард провёл 381 матч, в которых забил 164 гола и сделал 87 результативных передач.

Ангбан переехал в Лондон в 2012 году и окончательно покинул его в 2019, так и не проведя за «синих» ни одной официальной игры. В текущем сезоне РПЛ 25-летний хавбек принял участие в 21 матче, забив один мяч и отдав две результативные передачи.