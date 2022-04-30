Титов: У «Сочи» как будто бы потерялся баланс в игре

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался по поводу игры «Сочи» в последних матчах.

Титов сказал «РБ-Спорту», что сочинская команда в последнее время сильно изменилась. Экс-футболист отметил, что «барсы» как будто бы потеряли баланс в игре, ведь они стали гораздо агрессивнее действовать в атаке, но в оборонительных редутах часто происходит беспорядок, что приводит к большому количеству пропущенных мячей.

Напомним, что на данный момент игроки «Сочи» под шефством Владимира Федотова занимают четвёртую строчку в таблице РПЛ.