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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший футболист «Рубина» обвиняется в изнасиловании

28 Апреля 2022 • 22:54 Комментировать
Рубин
...
Сочи
3.40 3.50 2.13
30.04 14:00

Экс-полузащитник «Рубина», а ныне игрок «Гранады» Рубен Рочина обвиняется в изнасиловании женщины, пишет El Pais.

По информации издания, инцидент произошел в мае 2021 года. Рочина тогда защищал цвета «Леванте».

Сообщается, что Рочина и еще один обвиняемый воспользовались состоянием 31-летней женщины, которая перед этим выпила большое количество алкоголя.

31-летний испанец выступал за «Рубин» с 2016 по 2018 год. Он сыграл за казанскую команду 31 матч, в которых смог забить два мяча и отдал пять результативных передач.


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