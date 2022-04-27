Спортивный директор «Рубина» Яровинский объяснил, почему не общается с Хвичей

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, почему не может поддерживать связь с грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелией после его ухода в батумское «Динамо».

Яровинский в интервью Metaratings.ru признался, что ему трудно взаимодействовать по телефону из-за сложности коммуникации. По словам функционера, Хвича знает по-русски лишь несколько фраз, например: «всё хорошо», «всё нормально».

«Я думаю, Хвича себя прекрасно чувствует. Подробнее все вопросы о Кварацхелии мы сейчас обсуждать не готовы», – сказал Яровинский.

21-летний Кварацхелия защищал цвета «Рубина» с 2019 по 2022 год. Он воспользовался правом приостановить контракт с казанским клубом и перешел в батумское «Динамо». После этого итальянские СМИ начали писать о том, что грузинский полузащитник летом перейдет в «Наполи» и заменит капитана Лоренцо Инсинье, который продолжит карьеру в МЛС.