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Спортивный директор «Рубина» Яровинский объяснил, почему не общается с Хвичей

27 Апреля 2022 • 18:54 Комментировать
Рубин
...
Сочи
3.50 3.60 2.05
30.04 14:00

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, почему не может поддерживать связь с грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелией после его ухода в батумское «Динамо».

Яровинский в интервью Metaratings.ru признался, что ему трудно взаимодействовать по телефону из-за сложности коммуникации. По словам функционера, Хвича знает по-русски лишь несколько фраз, например: «всё хорошо», «всё нормально».

«Я думаю, Хвича себя прекрасно чувствует. Подробнее все вопросы о Кварацхелии мы сейчас обсуждать не готовы», – сказал Яровинский.

21-летний Кварацхелия защищал цвета «Рубина» с 2019 по 2022 год. Он воспользовался правом приостановить контракт с казанским клубом и перешел в батумское «Динамо». После этого итальянские СМИ начали писать о том, что грузинский полузащитник летом перейдет в «Наполи» и заменит капитана Лоренцо Инсинье, который продолжит карьеру в МЛС.


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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Динамо Батуми РПЛ Хвича Кварацхелия
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