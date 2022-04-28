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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Попов: «Имел предложения от разных клубов, но моё сердце принадлежит только «Левски»

28 Апреля 2022 • 14:38 Комментировать
Рубин
...
Сочи
3.40 3.50 2.13
30.04 14:00

Бывший полузащитник «Сочи» Ивелин Попов прокомментировал свой переход в болгарский «Левски».

«После 12 лет выступлений за рубежом и нескольких трофеев пришло время вернуться на родину, туда, где всё начиналось. Я приехал, чтобы побеждать», — приводит слова Попова официальный сайт болгарского клуба.  

Футболист рассказал, что ему поступали предложения и из других клубов его родной страны, однако он хотел выступать только за «Левски», который любит всем сердцем. 

Напомним, что 34-летний полузащитник пополнил состав болгарской команды на правах свободного агента.

В текущем сезоне Попов провёл за «Сочи» 23 матча, в которых забил четыре мяча и отдал столько же результативных передач. В России болгарин выступал 10 лет в течение которых защищал цвета таких клубов, как «Кубань», Спартак», «Рубин» и «Ростов». В составе «красно-белых» хавбек стал чемпионом РПЛ в 2017 году.


    

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Евро-Футбол.Ру,
Левски Ивелин Попов Сочи
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РУБИН СОЧИ
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