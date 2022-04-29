Колыванов об игре «Рубина» и «Сочи»: «Матч должен быть интересным»

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от встречи между «Рубином» и «Сочи».

«У «Рубина» неудачный цикл, много поражений было, но из зоны они потихоньку выбрались. «Рубин» хочет отыграться, хлопнуть дверью и как-то красиво закончить чемпионат. «Сочи» ровно играет на протяжении всего сезона. Матч должен быть интересным», — приводит слова Колыванова «Спорт-Экспресс».

«Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 26-го тура, набрав 29 очков. «Сочи» находятся на 4-м месте, заработав 46 очков. Матч между этими командами состоится 1 мая, начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.