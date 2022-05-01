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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк порекомендовал Слуцкому отправиться в КВН или женский футбол

01 Мая 2022 • 11:36 Комментировать (1)
Рубин
0:6
Сочи
окончен

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк после поражения «Рубина» от «Сочи» (0:6) в матче 27-го тура РПЛ обратился к главному тренеру казанцев Леониду Слуцкому.

Селюк заявил, что если наставник «Рубина» не напишет заявление по собственному желанию, то это можно будет расценивать, как неуважение к профессии и большую любовь к деньгам.

«Лёня, пора заканчивать! Пора уходить в КВН, футбол — это не твоё», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Также Селюк порекомендовал Слуцкому попробовать себя в женском футболе.

За три тура до конца чемпионата «Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Уже завтра казанцы могут оказаться в зоне стыковых матчей в случае, если «Химки» одолеют «Уфу», а «Нижний Новгород» «Арсенал».   

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Дмитрий Селюк
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