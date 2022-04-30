Слуцкий: «У нас слишком уж безвыходная ситуация»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- Вопрос по центру поля. Сегодня мы видим в старте Апшацева. Как дела у Кучаева, который пропустил матч с «Арсеналом»? Насколько Абильдгор готов отыграть все 90 минут?

- Мусаева и Кучаева нет в протоколе матча, поэтому понятно, что они по здоровью сегодня не готовы помочь команде. Что касается Абильдгора, то тут нет вариантов. Конечно же, человек, пропустивший пять месяцев, наверное, в идеале не может играть то количество времени, которое он провел против «Арсенала», но у нас слишком уж безвыходная ситуация.