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Слуцкий: «У нас слишком уж безвыходная ситуация»

30 Апреля 2022 • 13:58 Комментировать (1)
Рубин
0:5
Сочи
3.10 3.40 2.30
2-й тайм

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- Вопрос по центру поля. Сегодня мы видим в старте Апшацева. Как дела у Кучаева, который пропустил матч с «Арсеналом»? Насколько Абильдгор готов отыграть все 90 минут?

- Мусаева и Кучаева нет в протоколе матча, поэтому понятно, что они по здоровью сегодня не готовы помочь команде. Что касается Абильдгора, то тут нет вариантов. Конечно же, человек, пропустивший пять месяцев, наверное, в идеале не может играть то количество времени, которое он провел против «Арсенала», но у нас слишком уж безвыходная ситуация.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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Идет 92 минута Рубин 0:5 Сочи 3.95 3.35 2.05
Идет 90 минута Динамо Москва 2:3 Урал 1.45 4.60 7.40
30.04  16:30 Краснодар ... Ростов 2.95 3.35 2.50
30.04  19:30 Зенит ... Локомотив Москва 1.41 5.20 7.40
01.05  14:00 Спартак Москва ... Крылья Советов 1.95 3.45 4.30
01.05  16:30 Химки ... Уфа 2.65 3.25 2.85
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