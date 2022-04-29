«Матч ТВ» пожертвовал матчем футбольного «Динамо» ради показа хоккея

В субботу 30 апреля в Магнитогорске решится судьба Кубка Гагарина сезона 2021/2022. В четверг 28 апреля хоккеисты московского ЦСКА одолели на домашней арене «Металлург», переведя серию в решающий седьмой поединок. Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.

Данный факт доставил определённые неудобства федеральному каналу «Матч ТВ», который планировал к показу в прямом эфире в субботу матч одного из претендентов на золото Российской премьер-лиги – московского «Динамо». Начало поединка с «Уралом» на «ВТБ Арене» - 14:00 по московскому времени. Очевидно, на канале рассчитывали на окончание серии ЦСКА – «Металлург» в шести матчах.

В итоге приоритет был отдан хоккейной баталии в Магнитогорске, в которой определится обладатель Кубка Гагарина текущего сезона. Матч «Динамо» - «Урал» в прямом эфире покажет «Матч Премьер», а игра «Рубин» (Казань) – «Сочи» перекочевала на «Матч! Футбола 2».

Прямые текстовые трансляции обоих матчах пройдут на LiveResult.Ru.