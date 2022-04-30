Хохлов встал на защиту Слуцкого, заявив, что игроки «Рубина» разучились играть

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов отреагировал на сокрушительное поражение «Рубина» от «Сочи» в рамках 27-го тура РПЛ.

Напомним, встреча завершилась разгромной победой «Сочи» со счётом 6:0.

«Мне кажется неправильно одного Слуцкого винить, игроки, которые выходят на поле — они что, играть разучились?», — заявил Хохлов «Спорт-Экспрессу».

Стоит отметить, «Рубин» Слуцкого после зимней паузы, а именно, в 22-м туре чемпионата России проиграл в Москве ЦСКА со счетом 6:1. Команда из Казани после в 2022 году пропустила больше всех мячей – 20. А в текущем сезоне команде забили 50 голов, больше только у тульского «Арсенала» (52).

«Рубин» с 29 очками остался на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Рубин» на выезде сыграет против «Локомотива».