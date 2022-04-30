​Где смотреть матч «Рубин» - «Сочи» онлайн

В рамках 27-го тура чемпионата России отношения на футбольном поле выяснят «Рубин» и «Сочи».

Трансляцию поединка на канале «Матч! Футбол 2» смотрите в 14:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

На прошлых выходных «Рубин» прервал серию неудач, обыграв на своём поле тульский «Арсенал». Впрочем, опасная зона остаётся совсем рядом с казанской командой. В субботу «рубиновые» постараются успешно выступить в поединке с «Сочи», который борется за место в еврокубках.