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​Где смотреть матч «Рубин» - «Сочи» онлайн

30 Апреля 2022 • 02:02 Комментировать
Рубин
...
Сочи
3.40 3.55 2.10
Через 11 ч. 24 мин.

В рамках 27-го тура чемпионата России отношения на футбольном поле выяснят «Рубин» и «Сочи».

Трансляцию поединка на канале «Матч! Футбол 2» смотрите в 14:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

На прошлых выходных «Рубин» прервал серию неудач, обыграв на своём поле тульский «Арсенал». Впрочем, опасная зона остаётся совсем рядом с казанской командой. В субботу «рубиновые» постараются успешно выступить в поединке с «Сочи», который борется за место в еврокубках.

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РУБИН СОЧИ
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30.04  14:00 Рубин ... Сочи 3.95 3.35 2.05
30.04  14:00 Динамо Москва ... Урал 1.45 4.60 7.40
30.04  16:30 Краснодар ... Ростов 2.95 3.35 2.50
30.04  19:30 Зенит ... Локомотив Москва 1.41 5.20 7.40
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