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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший полузащитник «Барселоны» стал чемпионом Джибути

26 Апреля 2022 • 18:47 Комментировать
Рубин
...
Сочи
3.95 3.65 1.90
30.04 14:00

Экс-полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и «Рубина» Алекс Сонг выиграл чемпионат Джибути с командой «Арта/Солар7».

В завершившемся сезоне-2021/22 страны, расположенной в Восточной Африке, «Арта/Солар7» проиграла лишь один матч. А в заключительной встрече чемпионата разгромила «Арибу» со счетом 12:1. В составе нынешней команды это уже второе чемпионство 34-летнего Сонга.

Камерунский футболист защищал цвета «Барселоны» с 2012 по 2016 год. После этого он перешел в «Рубин», где играл до 2018 года.

Сонг успел поиграть в таких клубах как «Арсенал», «Вест Хэм» и «Бастия».

В одном из своих интервью он признался, что в 2012-м году перешел в «Барсу» в роли запасного игрока. Тогда ему предложили большой контракт, и он согласился быть игроком запаса.  


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рубин Арсенал Лондон Ла Лига Апл Алекс Сонг РПЛ
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