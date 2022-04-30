Видео этого момента представлено ниже.
Эффектный гол Жоаозиньо в ворота «Рубина» - видео видео
В субботу «Рубин» принимал «Сочи» и не смог порадовать своих болельщиков. Более того, команда Владимира Федотова сегодня забивала и забивала, завершив поединок со счетом 6:0 в свою пользу. Особняком стоит второй гол в этом противостоянии. Жоаозиньо со штрафного резаным ударом поразил ворота, голкипер коснулся мяча, но тот от штанги влетел в сетку.
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