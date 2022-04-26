Малафеев назвал лучших игроков сезона РПЛ

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев назвал лучших игроков текущего сезона РПЛ.

«Сложный выбор. Безусловно, я не могу не отметить Гамида Агаларова из «Уфы», забивавшего важные мячи. Думаю, динамовец Даниил Фомин также впечатлил всех своей игрой», — цитирует Малафеева Metaratings.

В нынешнем сезоне 21-летний Агаларов провёл в составе уфимцев 27 матчей, в которых забил 17 голов и сделал одну результативную передачу. На данный момент он является лучшим бомбардиром чемпионата России.

25-летний Фомин отметился 11 забитыми мячами и тремя результативными передачами в 29 играх за «Динамо».