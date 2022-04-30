Страдания Слуцкого достигли апогея: «Сочи» играючи отгрузил «Рубину» шесть мячей

«Рубин» в Казани играл против «Сочи» в рамках 27-го тура РПЛ.

В прошлом туре «Рубин» наконец-то сбросил с себя психологический груз, победив впервые за полтора месяца. Леонид Слуцкий радостно вскинул руки и праздновал так, будто выиграл трофей, но об этом уже пора забыть. В гости к «Рубину» пожаловал соперник куда опаснее, чем тульский «Арсенал», уступивший казанцам неделю назад. «Сочи» ведет ожесточённую борьбу за бронзовые медали и не намерен сдаться, этот успех невероятно важен в историческом плане.

Доказывать серьёзность своих намерений футболисты Федотова стали сразу же. Только раскачались, провели пару подходов и уже на восьмой минуте обязаны были счёт открывать. Кристиан Нобоа из центра поля подал на левый край штрафной площади, Тальби аккуратно скинул мяч на Жоаозиньо, а тот головой продлил на Кассьерру. Матео расстреливал ворота с близкого расстояния, но Юрий Дюпин спас.

Не заставил ждать себя второй суперсейв казанского голкипера. Как раз с заработанного углового последовала шикарная подача на дальнюю штангу, откуда Кристиан Нобоа в касание пробил под перекладину. Юрий Дюпин вновь проявил чудеса реакции и уже второй раз не позволил случиться быстрому голу «Сочи». «Рубин» всеми силами игру успокаивал, но даже мяч толком не держался у казанцев. Правда, плотности добавить удалось и на какое-то время «Сочи» увяз в оборонительных построениях Леонида Слуцкого.

Но ненадолго. Ещё в первом тайме «Сочи» закономерно снял вопросы о победителе. Оборона «Рубина» просто смотрела, как диагональ находит Нобоа на углу штрафной площади, а затем сам Нобоа находит внутри штрафной свободного Кассьерру. Матео отпасовал на Маргасова, а Тимофей уже пробил в касание. А под занавес тайма ювелирным ударом со штрафного отметился Жоаозиньо. В самый уголок, с рикошетом о штангу, Дюпин слегка коснулся мяча, но шансов спасти не имел – 0:2.

А уже после перерыва был оформлен разгром. Кристиан Нобоа получил мяч в центре поля и в одно касание забросил его в штрафную на ход Кассьерре. Матео ушел от Тесленко, обыграл Дюпина и в противоборстве с вновь подоспевшим Егором поразил пустые ворота – 0:3. На исходе часа игры обязан был заходить и четвёртый мяч. Цаллагов из-за штрафной площади набросил к углу вратарской, а там никто не помешал Артёму Макарчуку пробить в касание. Подвела только точность – метров с пяти он пальнул выше ворот.

Были и ещё круче моменты у «Сочи». После удара Цаллагова мяч задел Кассьерру, слегка изменил траекторию и врезался в штангу, а набежавший Мелкадзе умудрился не попасть в створ с трёх метров. Но не всегда прощали игроки «Сочи», невероятный разгром всё же случился. Мелкадзе «шведой» вырезал классный пас на Заику, а тот обыграл Дюпина и с острого угла пробил в пустой створ. Потом Ивелин Попов чуть ли не с центра поля организовал себе буллит и переиграл Дюпина. А довершил избиение хозяев Георгий Мелкадзе, точно пробивший после передачи Тимофея Маргасова – 0:6. Катастрофическая игра казанцев и блестящая победа «Сочи».

Команду Леонида Слуцкого сегодня так и не удалось увидеть. Просто 11 футболистов в форме «Рубина», вдрызг проигравших на своём поле.