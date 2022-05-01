Игнатьев извинился перед болельщиками за поражение от «Сочи»

Полузащитник «Рубина» Владислав Игнатьев прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 27-го тура РПЛ против «Сочи» (0:6).

Футболист признал, что многие в казанской команде задумываются о возможном вылете из РПЛ, однако считает, что сейчас нет времени горевать и после такого поражения хочется просто побыть наедине с собой.

«Это позор. Хочется извиниться перед болельщиками за такую ужасную игру. Но, видимо, это наш уровень мастерства, что мы так безобразно сыграли. Надо сделать выводы и двигаться дальше», — приводит слова Игнатьева Metaratings.

За три тура до конца чемпионата «Рубин» располагается на 11-м месте турнирной таблицы РПЛ. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет одно очко. В оставшихся матчах команде Леонида Слуцкого предстоит встретиться с «Локомотивом», «Уралом» и «Уфой».