Билялетдинов: «Рубин» рискует опуститься в зону стыков

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча казанской команды в РПЛ с «Сочи».

Билялетдинов сказал «Чемпионату», что шансы на победу у команд примерно одинаковые. Опытный специалист отметил, что если «Рубин» проиграет, то рискует опустить в зону стыковых матчей, так что команде Леонида Слуцкого жизненно необходимо набирать сегодня очки. Тренер добавил, что ждёт очень интересного и результативного матча.

Напомним, что поединок между «Сочи» и «Рубином» состоится сегодня в 14.00 по московскому времени.