Какие матчи 27-го тура РПЛ нельзя будет увидеть на бесплатном канале

В Российской премьер-лиге наступает пора решающих матчей. 27-й тур подходящего к концу турнира подарит любителям футбола несколько любопытных и весьма интересных поединков, но далеко не все можно будет посмотреть на бесплатном федеральном канале «Матч ТВ».

К примеру, в субботу 30 апреля зрители не смогут увидеть на доступном канале встречи «Рубин» (Казань) – «Сочи» и «Краснодар» - «Ростов» - любопытное южное дерби. В качестве компенсации футбольном болельщику бесплатно будет доступен показ центрального матча тура в Санкт-Петербурге, где «Зенит» примет «Локомотив». Примечательно, что «Матч ТВ» снял с показа поединок «Динамо» - «Урал», предпочтя показ финального поединка хоккейного Кубка Гагарина. Встречу на «ВТБ Арене» телезрители тоже увидеть не смогут.

В воскресенье в программе 27-го тура запланированы 3 поединка, и лишь один из них не будет показан в прямом эфире на бесплатном федеральном канале – матч за выживание «Химки» - «Уфа». Зато можно будет насладиться матчами «Спартака» и ЦСКА, которые сыграют с «Крыльями Советов» и «Ахматом» соответственно.

Единственный матч понедельника между «Арсеналом» и «Нижним Новгородом» также не запланирован к показу на общедоступном федеральном канале. Трансляция матча из Тулы начнётся на платном канале «Матч Премьер» в 18:55, а стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Все матчи чемпионата России можно будет посмотреть в