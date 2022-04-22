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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Кучаева сообщил о готовности футболиста остаться в «Рубине»

22 Апреля 2022 • 18:53 Комментировать
Рубин
...
Сочи
30.04 14:00

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА, который на правах аренды выступает аз «Рубин» признался, что его клиент может остаться в казанском клубе после окончания аренды.

На вопрос журналиста «Чемпионата», хочет ли Кучаев остаться в «Рубине», агент заявил, что футболиста все устраивает в команде и он доволен текущим положением дел.

Кучаев перешел в «Рубин» на правах аренды летом 2022 года до конца сезона-2021/22. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 21 матче в чемпионате России, отметился двумя голами и отдал одну голевую передачу.

«Рубин» после 25 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.


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Евро-Футбол.Ру,
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