Агент Кучаева сообщил о готовности футболиста остаться в «Рубине»

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА, который на правах аренды выступает аз «Рубин» признался, что его клиент может остаться в казанском клубе после окончания аренды.

На вопрос журналиста «Чемпионата», хочет ли Кучаев остаться в «Рубине», агент заявил, что футболиста все устраивает в команде и он доволен текущим положением дел.

Кучаев перешел в «Рубин» на правах аренды летом 2022 года до конца сезона-2021/22. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 21 матче в чемпионате России, отметился двумя голами и отдал одну голевую передачу.

«Рубин» после 25 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.