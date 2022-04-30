Слуцкий: «У клуба есть возможность разорвать со мной контракт без любых выплат и компенсаций»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (0:6) в эфире канала «Матч Премьер».

- Опережая вопрос коллег, пусть он будет и неприятным, но вопрос отставки после 0:6, наверное, вам зададут. Какая ситуация в контакте с Рустамом Саймановым? Вы доработаете этот сезон?

- Вы можете задать вопрос руководству клуба, потому что у нас есть внутренняя определенная договоренность, у клуба есть возможность разорвать со мной контракт без любых выплат и компенсаций.

- Вы бы хотели доработать этот сезон до конца?

- Уже это такой вопрос… знаете… Я даже не знаю, как его правильно назвать. Если ты хлебаешь такой большой ложкой, надо отхлебать до конца, это моя позиция, у клуба может быть своя позиция, безусловно.