​Где смотреть матч «Зенит» - «Локомотив» Москва онлайн

В главном матче 27-го тура Российской Премьер-лиги будут сражаться питерский «Зенит» и московский «Локомотив».

Трансляцию поединка на канале «Матч ТВ» смотрите в 19:30 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

Увеличив отрыв от «Динамо» до шести очков, «Зенит» приблизился к тому, чтобы стать чемпионом России четвёртый год подряд. В субботу команда Сергея Семака сразится с «Локомотивом». Задачи московских «железнодорожников» на сегодняшний день относительно скромные – они рассчитывают финишировать в зоне Лиги Европы или хотя бы Лиги конференций.