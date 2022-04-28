Губерниев: «Может, Семаку и Дзюбе стоит найти новый вызов в другой команде?»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о роли главного тренера «Зенита» Сергея Семака и нападающего Артёма Дзюбы в истории питерского клуба.

«В футболе нет незаменимых. «Зенит» — это Морозов, Садырин и целая группа тренеров, которая была дальше. Поэтому легко могу представиться «Зенит» без Дзюбы и Семака», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Также комментатор предположил, что и Семаку, и Дзюбе есть смысл попробовать свои силы в другой команде, учитывая непростую ситуацию в российском спорте на сегодняшний день.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под руководством российского специалиста петербуржцы трижды выигрывали чемпионат России, а также один раз завоёвывали Кубок и ещё дважды Суперкубок страны.

33-летний Дзюба в текущем сезоне провёл за «Зенит» 35 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач. Действующий контракт форварда с петербуржцами истекает летом нынешнего года.