Реакция Туктамышевой на досрочное чемпионство «Зенита»

Фигуристка Елизавета Туктамышева, становившаяся чемпионкой мира в 2015 году, поделилась своей реакцией касаемо досрочного триумфа петербургского «Зенита» в российской Премьер-лиге. Об этом она написала в социальных сетях.

«Зенит» - чемпион! Четвёртый год подряд! Потрясающая командная работа», - гласит сообщение спортсменки.

В рамках 27-го тура чемпионата России подопечные Сергея Семака отпраздновали домашнюю победу над столичным «Локомотивом» со счетом 3:1. После этого успеха питерский клуб стал недосягаем для конкурентов.