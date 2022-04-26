Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин в интервью «Евро-Футбол.Ру» высказался о чемпионской гонке, порассуждал об оставшихся матчах питерского клуба, а также отметил большую роль легионеров в российских командах.

- Шесть очков отрыва «Зенита» от «Динамо» за четыре тура до финиша - это много или мало?

- Глобально это не меняет ситуацию. Я так предполагал и до последнего тура. Конечно, борьба будет продолжена у «Динамо» с «Зенитом» еще какое-то время, но я и месяц назад говорил, что питерцы не упустит чемпионства. Ничего кардинального не случилось, просто «Зениту» теперь будет поспокойнее играть.

- То есть, вы не считаете, что чемпионская гонка закончена?

- Она закончилась уже давно. «Зенит» плавно идет к золоту. И уже не первый год такая ситуация в нашем футболе. Но пока чемпионство официально не подтверждено, теоретические шансы еще есть. Рано говорить о победе в чемпионате.

- «Зенит» уже в субботу может оформить чемпионство. А вы как думаете, в каком туре это произойдет?

- Мне кажется, в любом туре это может случиться. Не столь важно. В ближайшем туре команда играет с «Локомотивом», но питерцам по силам выиграть все оставшиеся матчи. Не вижу никаких проблем в команде, ни психологических, ни других, чтобы сине-бело-голубые взяли и все оставшиеся матчи проиграли. Это было бы чудом.

- С кем «Зениту» придется сложнее в оставшихся встречах?

- С «Локомотивом». Железнодорожники - крепкая команда, матчи с которой всегда проходят напряженно. Вне зависимости от того, на каком месте находятся эти клубы.

- А как же принципиальное соперничество со «Спартаком», который близок к борьбе за выживание?

- Может и со «Спартаком» будет непросто. Это будут матчи примерно одного накала.

- «Химки» вы сбрасываете со счетов? Подмосковная команда сейчас на ходу.

- «Зениту» со всеми играть просто в глобальном смысле. Конечно, есть проблемные матчи, которые проходят сложно, но в целом, в России последние три года играть довольно просто. Команда уверена и нет каких-то сомнений, что на протяжении всего турнира питерцы могут упустить чемпионство. Хотя в футболе всякое бывает. Но это расценивалось бы как что-то из ряда вон выходящее. А чемпионство расценивается как обыденное подтверждение реального соотношения сил. Хотя, недавний матч с «Аланией» мне был непонятен. В таких случаях стоит говорить о мотивации клуба ФНЛ.

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- Можно сказать, что «Зенит» показывает самый лучший футбол в чемпионате России?

- Я не видел много матчей других клубов, чтобы делать такие выводы. Но «Зенит» обладает лучшим составом, поэтому и показывает лучшую игру. Тут связь прямая и простая.

- Если летом легионеры уйдут из «Зенита», питерский клуб все равно продолжить доминировать в РПЛ?

- Думаю, да. Только если из «Зенита» легионеры уедут, а в других командах останутся, тогда «Зенит» не будет лидером нашего футбола. Сейчас иностранцы определяют результат во всех командах России. У кого они сильнее, те и борются за чемпионство. Остальные находятся внизу.

- А как же «Динамо», в котором нет топовых иностранных игроков?

- За «Динамо» я внимательно слежу. Мне очень нравится эта команда, в первую очередь, обилием российских футболистов. Но в целом, пока чемпионство им не удастся получить. Но я буду болеть, чтобы они удержали вторую строчку.

Елена Григорьевская