Семак прокомментировал победу «Зенита» в «золотом» матче против «Локомотива»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после победы над «Локомотивом» (3:1), которая позволила команде досрочно стать чемпионом России.

В интервью журналистам Семак отметил неудачный старт для своей команды. Во втором тайме благодаря точечным перестроениям игроки увеличили счёт и избежали нервной концовки матча.

«Зенит» стал чемпионом России в восьмой раз в своей истории. Он побеждает в РПЛ в четвёртый раз подряд. Больше побед в чемпионате только у «Спартака», который является 10-кратным чемпионом.

Кроме чемпионских титулов у команды из Санкт-Петербурга имеется четыре победы в Кубке России, шесть в Суперкубке и одна – в Кубке Премьер-Лиги.