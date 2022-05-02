«Зенит» назвал лучшего игрока чемпионского матча с «Локомотивом»

В центральном поединке 27-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на своем домашнем стадионе принимал московский «Локомотив». Подопечные Сергея Семака отпраздновали волевую победу со счетом 3:1.

Как сообщила пресс-служба «сине-бело-голубых», лучшим игроком противостояния был признан нападающий Иван Сергеев, в активе которого один из голов.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги 26-летний форвард записал на свой счет три гола и два результативных паса в восьми поединках за «Зенит». Первую часть сезона от провел в «Крыльях Советов».