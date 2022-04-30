Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче между «Зенитом» и «Локомотивом»

Стало известно о том, сколько болельщиков ожидается на центральном матче 27-го тура РПЛ между питерским «Зенитом» и московским «Локомотивом».

Как сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга, на матче между «Зенитом» и «Локомотивом» ожидается около 45 тысяч болельщиков. Подопечные Сергея Семака сыграют в лазурной форме, а «железнодорожники» выйдут на поле в белой форме.

Напомним, что поединок между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится сегодня в 19.00 по московскому времени. Питерский клуб на данный момент занимает первую строчку в таблице РПЛ.