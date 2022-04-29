Крицюк: «Мой контракт автоматически продлевается»

Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк поделился информацией о продлении своего соглашения с клубом.

На вопрос о продлении контракта, Крицюк сказал: «Он автоматически продлевается. «1+1» – это просто формальность», – приводит его слова «Спорт день за днём». Крицюк отметил, что если одна из сторон выскажется против продления соглашения, то всегда можно найти компромисс.

В этом сезоне 31-летний вратарь «Зенита» принял участие в 11 матчах и пропустил 15 мячей. Стоимость футболиста согласно порталу transfermarkt составляет 2 миллиона евро.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 58 очков после 26-го тура.