Губерниев отреагировал на конфликт Дзюбы и Генича строчкой из песни

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на конфликт своего коллеги Константина Генича с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Генич и Дзюба!!! Сюжет этой песни моя подсказала гитара!!!! Дзюба и Генич - только, только, только этого мало!!!!» - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Ранее между Дзюбой и Геничем возник личный конфликт. Футболист обвинил журналиста в вынесении на публику их спора, от которого в итоге отказался. Генич, в свою очередь заявил, что для него больше не существует футболиста с фамилией Дзюба.

30 апреля, «Зенит» победил «Локомотив» в 27-м туре РПЛ со счётом 3:1 и досрочно оформил чемпионство в сезоне-2021/22. Стоит напомнить, что команда из Санкт-Петербурга побеждает в чемпионате России в четвертый раз подряд.