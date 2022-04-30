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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев отреагировал на конфликт Дзюбы и Генича строчкой из песни

30 Апреля 2022 • 23:59 Комментировать
Зенит
3:1
Локомотив Москва
окончен

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на конфликт своего коллеги Константина Генича с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Генич и Дзюба!!! Сюжет этой песни моя подсказала гитара!!!! Дзюба и Генич - только, только, только этого мало!!!!» - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Ранее между Дзюбой и Геничем возник личный конфликт. Футболист обвинил журналиста в вынесении на публику их спора, от которого в итоге отказался. Генич, в свою очередь заявил, что для него больше не существует футболиста с фамилией Дзюба.

30 апреля, «Зенит» победил «Локомотив» в 27-м туре РПЛ со счётом 3:1 и досрочно оформил чемпионство в сезоне-2021/22. Стоит напомнить, что команда из Санкт-Петербурга побеждает в чемпионате России в четвертый раз подряд.  


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Константин Генич Дмитрий Губерниев РПЛ
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