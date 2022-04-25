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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой рассказал, кому нужен Дзюба, если с ним не продлит контракт «Зенит»

25 Апреля 2022 • 22:11 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.30 5.70 10.00
30.04 19:30

Экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой рассказал о востребованности Артёма Дзюбы на тот случай, если с ним не будет подписан контракт «Зенитом».

«Дзюба для нашего чемпионата – незаменимый игрок. Даже если «Зенит» расстанется с ним, то он подпишет контракт с любой командой», – приводит слова Мостового издание «Спорт-Экспресс».

Мостовой признался, что на месте тренера любой из команд РПЛ, он бы стразу попросил, чтобы руководство связалось с Артёмом для заключения договора.

В текущем сезоне Дзюба провёл на поле 35 матчей, забив в низ 13 голов и сделав 10 передач во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Артём Дзюба
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окончен Краснодар 1:3 Зенит 12.00 6.20 1.28
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