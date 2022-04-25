Александр Мостовой рассказал, кому нужен Дзюба, если с ним не продлит контракт «Зенит»

Экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой рассказал о востребованности Артёма Дзюбы на тот случай, если с ним не будет подписан контракт «Зенитом».

«Дзюба для нашего чемпионата – незаменимый игрок. Даже если «Зенит» расстанется с ним, то он подпишет контракт с любой командой», – приводит слова Мостового издание «Спорт-Экспресс».

Мостовой признался, что на месте тренера любой из команд РПЛ, он бы стразу попросил, чтобы руководство связалось с Артёмом для заключения договора.

В текущем сезоне Дзюба провёл на поле 35 матчей, забив в низ 13 голов и сделав 10 передач во всех турнирах.