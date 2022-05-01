Известный российский агент Алексей Сафонов в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению высказался о чемпионстве «Зенита» и поделился мыслями о том, кто может стать чемпионом России в следующем сезоне.

«Зенит» стал чемпионом, потому что по подбору игроков у них самые сильные игроки. Они могли играть двумя составами и быть в топ-3 чемпионата. И финансово самый сильный клуб в России, и иностранцы остались и не уехали.

Достиг ли Семак потолка? В еврокубках он ничего не достиг, значит это показывает уровень нашего чемпионата. Но, этим составом тоже надо как-то управлять, плюс проблемы всякие… Дзюба и другие конфликтные ситуации. И Ракицкий ушёл посреди сезона. Всё-таки Семак четыре раза стал чемпионом, поэтому, к нему какие могут быть вопросы?

На данный момент я не вижу конкурента «Зенита». Иностранцы особо в Россию ехать не будут, если только не наоборот. Могут поехать сербы или черногорцы. «Динамо» - сырая молодая команда, после зимы очки набирали, но игру не демонстрировала. А сейчас и вовсе могут без медалей остаться», — сказал Сафонов.