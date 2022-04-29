Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор, который был признан лучшим игроком текущего месяца Тинькофф РПЛ, может вернуться во Францию. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», предметный интерес к нему проявляют «Ницца» и «Лилль». Результативность Изидора не осталась незамеченной на родине, так что летом «Локомотив» может получить серьезное предложение.

При этом, агент футболиста Эммануэль Лакруа в разговоре с «Евро-Футбол.Ру» порадовался новой награде и отметил, что Вильсон счастлив играть в РПЛ и чувствует себя в Москве очень комфортно.