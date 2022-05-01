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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зачем? «Зенит» опять стал чемпион, но теперь надо понять, зачем

01 Мая 2022 • 00:14 Комментировать
Зенит
3:1
Локомотив Москва
окончен

«Зенит» воспользовался осечкой «Динамо» и в субботу оформил чемпионство. Это стало ясно после победы над «Локомотивом». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом результате.

«Зенит» вновь стал чемпионом России. Уже в четвёртый раз подряд. Сергей Семак продолжает грамотно пользоваться лучшим составом в стране, выжимая максимум из того, что у него есть. Порой тренеру пеняют, что он действительно просто не мешает играть своим звёздам. Тем не менее, во-первых, даже не все его предшественники с этим справлялись. Во-вторых, «Зенит» в этом сезоне вновь в очных встречах с «Динамо» доказал, что сильнее. Да и вообще питерцы переиграли все клубы, которые мечтают о высших местах.

В том, что «Зенит» заслуженно стал чемпионом, сомнений нет. Питерцы были сильнее всех.

Однако текущая ситуация заставляет задуматься о том, в чём смысл этого чемпионства. Нам всем очень хочется, чтобы российские клубы смогли в новом сезоне выступать в еврокубках. Пусть хоть на нейтральных полях, но очень хочется видеть наши команды в матчах против сильнейших клубов Европы. Тем не менее есть ощущение, что следующий розыгрыш континентальных турниров мы вновь пропустим. Если так, то возникает вопрос, зачем «Зениту» чемпионство такой ценой.

Питерский клуб мечтает о европейских успехах. В прошедшем сезоне «Зенит» в кои-то веки не занял последнее место в группе в Лиге чемпионов, став третьим. Правда, в Лиге Европы уже в 1/16 финала последовал вылет от «Бетиса». Можно спорить о том, что всё могло сложиться иначе, однако факт в том, что со своим составом, сильнейшим по России, не получалось сражаться в Европе даже против средних клубов.

Если отстранение российских клубов останется в силе, то становится непонятным, зачем «Зениту» существовать в его нынешнем составе. Малком, Юри Алберто, Барриос – хорошие игроки по европейским меркам. Их исполнительского мастерства хватает с запасом, чтобы выигрывать чемпионат России. Однако «Зенит» их приглашал для другой задачи. Если же её решать будет невозможно по не зависящим от клуба причинам, то не очень понятно, зачем они нужны.

В случае если отстранение от еврокубков останется в силе, очевидно, летом случится исход сильных легионеров, а возможно, и россиян. Если уж не в западноевропейские клубы, то уж в турецкие точно можно будет переходить. «Трабзонспор», «Фенербахче» с Лигой чемпионов и даже «Башакшехир» с Лигой конференций будут выглядеть привлекательно. Да и зарплаты в Турции едва ли будут намного меньше.

Если всё пойдёт по худшему сценарию, то самому «Зениту» надо будет понимать для себя, зачем ему нужно чемпионство. Если оно перестанет быть прикладным в виде пропуска в Лигу чемпионов, то нет и смысла платить за него огромные деньги. Возможно, тогда «Зенит» перестанет быть на две головы выше всех соперников по составу, и уже придётся тратить больше сил и идей, чтобы побеждать.

Пока же «Зенит» сильнее всех. Четвёртое чемпионство подряд. Команда стабильно сильнее всех. Теперь остаётся понять, что будет дальше.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит
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окончен Зенит 3:1 Локомотив Москва 1.25 6.80 12.80
01.05  14:00 Спартак Москва ... Крылья Советов 1.95 3.45 4.30
01.05  16:30 Химки ... Уфа 2.65 3.25 2.85
01.05  19:00 Ахмат ... ЦСКА Москва 3.15 3.25 2.42
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