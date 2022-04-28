Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем матче с «Зенитом».

- Сможет ли «Локомотив» отнять очки у «Зенита»?

- «Зенит» будет очень мотивирован. Сомневаюсь, что «Локомотиву» удастся у него отобрать очки. Можно рассчитывать на ничью в хорошем варианте. Железнодорожники, как я помню, часто играют здесь с «Зенитом» вничью 1:1. Может, им это удастся. А вообще мотивация у «Зенита» очень высокая. По сути, он может оформить чемпионство. Поэтому «Локомотиву» будет трудно. Тем более, он совершенно не мотивирован. Ну, займет четвертое или шестое место, роли особой не играет.

- Верите что «Динамо» может проиграть «Уралу» и «Зенит» станет чемпионом уже в ближайшем туре?

- Да нет. «Динамо» выиграет. Хотя на фоне «Зенита» остальные претенденты, и «Динамо» в том числе, не выглядят так стабильно. А питерцы стабильны. Поэтому их чемпионство будет по справедливости. Сейчас это самая сильная команда РПЛ.

- В прошлом сезоне «Зенит» оформил чемпионство, разгромив «Локомотив». Не ждет повторение прошлогодних 6:1?

- Я помню. Это вполне возможно. Не первый раз «Зенит» крупно обыгрывает «Локомотив». До этого было 5:3 или 5:2. Но мне кажется, что в условиях, когда у «Локомотива» не все в порядке сзади, особенно в центральной зоне обороны, где Едвай не готов к сезону и Мампасси очень низкого уровня, «Локомотив» может рассыпаться. Я этого не исключаю.

- Что «Локомотив» может противопоставить «Зениту»?

- Только запредельную концентрацию и агрессию. Нужно выложиться на 150 процентов, чтобы что-то противопоставить питерцам. Плюс раскрепощенность команды, которой особо ничего не надо. Есть молодежь, которая хочет себя показать. Исидору тоже очень важно показать себя на фоне сильного соперника, потому что в этом межсезонье он наверняка постарается уйти в сильный европейский клуб. А для этого нужно хорошо засветиться. Это может помочь «Локомотиву». Для этого нужно чтобы все выложились максимально. Нужно выигрывать единоборства на каждом участке поля, что с «Зенитом» не так просто. Если это удастся – гости посопротивляются.

- Насколько важен фактор первого гола?

- Думаю, многое будет также зависеть о первого гола. Если хозяева забьют быстрый гол, железнодорожники могут рассыпаться. А если «Зенит» долго не будет забивать или это сделают гости, игра обострится и тогда все возможно.

- Согласны, что в весенней части «Локомотив» играет бесшабашно?

- Да, потому что нет тренерского штаба, нет рисунка игры. У меня такое впечатление, что футболистов выпускают и говорят играть, кто как может. Как в детстве учили. Они по такому принципу играют. Я не вижу, чтобы было что-то стройное в игре «Локомотива». Эта бесшабашность иногда привлекает, как с «Сочи», когда были качели, но это говорит о том, что качество футбола очень низкое у «Локомотива».

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- За счет чего «Зенит» доминирует в РПЛ четвертый год подряд?

- «Зенит» очень стабилен в экономическом плане. У него хороший бюджет. Он может покупать таких футболистов, как Малком, Клаудиньо, Дуглас. Они шикарно выглядят. Ниже определенной планки они не опускаются. Это дает стабильность. А в длительном турнире это самое главное. И потом, растет тренерский штаб. И Семак, и Тимощук давно работают. Семак как тренер прибавляет. Он обучаемый человек. Видно, что это уже стал сильный тренер. Мне кажется в ближайшие годы вряд ли позиции «Зенита» изменяться.

- Пишут, что «Локомотив» может подписать черногорского форварда Раконьяца. Что вы об этом думаете?

- Я его не знаю. «Локомотив» следует той логике, которую привнесли немецкие специалисты. Они покупают молодых, неизвестных футболистов, чтобы их раскрутить и потом продать. Пока такая методика проваливается. Игроков покупают за слишком большие деньги. Потом продать их невозможно. Если ты берешь Бека-Бека за шесть миллионов, конечно, трудно потом продать за восемь-десять. Риск здесь есть, и потом ты спортивный результат отправляешь на второй план, а на первый выходят финансы. Это не очень хорошо для клубов.

Елена Григорьевская