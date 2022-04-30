Нигматуллин: «Локомотив попробует остановить «Зенит», но вряд ли это получится»

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» встретятся с лидером чемпионата «Зенитом».

«Локомотив» попробует остановить «Зенит», но вряд ли это получится сделать. Петербуржцы рвутся к чемпионству, а «Локомотив» только строится. Команды находятся на разных уровнях мотивации, но в футболе возможно всё», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Бывший вратарь выразил уверенность в том, что как бы не сложился этот матч, «Зенит» выиграет текущий чемпионат. Напомним, за четыре тура до конца турнира подопечные Сергея Семака опережают своего ближайшего преследователя «Динамо» на шесть очков.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня, 30 апреля. Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.