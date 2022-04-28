«Зениту» сняли лимит на заполнение «Газпром Арены» на заключительные матчи сезона

Пресс-служба «Зенита» сообщила о том, что клуб на ближайшей игре против «Локомотива» сможет заполнить «Газпром Арену» на 100%.

Сообщается, что последующие матчи команды пройдут с полной заполняемостью арены. Напомним, «Зенит» проведет два домашних матча против «Локомотива» (30 апреля) и «Химок» (7 мая).

Помимо домашних встреч «Зенит» сыграет на выезде против «Спартака» (15 мая) и «Нижнего Новгорода» (21 мая).

Встреча «Зенит» - «Локомотив» состоится на «Газпром Арене», начало – в 19:30 мск. Команда Сергея Семака после 26 туров лидирует в чемпионате России, набрав 58 очков. Идущий на пятой строчке «Локомотив», набрал 41 очко после 25 матчей.