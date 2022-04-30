Чемпионский кубок РПЛ доставлен на стадион, где завершается матч «Зенит» - «Локомотив»

В эти минуты подходит к концу матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» побеждает «Локомотив» со счётом 3:1.

По информации корреспондентов «Матч ТВ», чемпионский Кубок РПЛ доставлен на стадион, где завершается встреча.

На 4-й минуте «Локомотив» вышел вперёд благодаря голу Вильсона Изидора. За «Зенит» забивали Малком, Иван Сергеев и Андрей Мостовой.

«Зенит», в случае победы над «Локомотивом» досрочно станет чемпионом России. Стоит отметить, что это будет четвертое чемпионство подряд. До «Зенита» чемпионом становился «Локомотив», который стал чемпионом в сезоне-2017/18.