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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чемпионский кубок РПЛ доставлен на стадион, где завершается матч «Зенит» - «Локомотив»

30 Апреля 2022 • 21:20 Комментировать
Зенит
3:1
Локомотив Москва
1.25 6.80 12.80
2-й тайм

В эти минуты подходит к концу матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» побеждает «Локомотив» со счётом 3:1.

По информации корреспондентов «Матч ТВ», чемпионский Кубок РПЛ доставлен на стадион, где завершается встреча.

На 4-й минуте «Локомотив» вышел вперёд благодаря голу Вильсона Изидора. За «Зенит» забивали Малком, Иван Сергеев и Андрей Мостовой.

«Зенит», в случае победы над «Локомотивом» досрочно станет чемпионом России. Стоит отметить, что это будет четвертое чемпионство подряд. До «Зенита» чемпионом становился «Локомотив», который стал чемпионом в сезоне-2017/18.


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окончен Рубин 0:6 Сочи 3.10 3.40 2.30
окончен Динамо Москва 2:3 Урал
окончен Краснодар 2:1 Ростов 2.80 3.65 2.40
Идет 93 минута Зенит 3:1 Локомотив Москва 1.25 6.80 12.80
01.05  14:00 Спартак Москва ... Крылья Советов 1.95 3.45 4.30
01.05  16:30 Химки ... Уфа 2.65 3.25 2.85
01.05  19:00 Ахмат ... ЦСКА Москва 3.15 3.25 2.42
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